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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد الجفالى يخوض تدريبات تأهليلة على هامش مران الزمالك

الجفالى
الجفالى
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واصل التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية مكثفة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في وقت سابق.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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