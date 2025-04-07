تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك الأساسيين فى مواجهة مودرن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة مودرن سبورت مساء الأمس في كأس عاصمة مصر، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، وعدم استكمال باقي فقرات المران، خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية .

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.