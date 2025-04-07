استعدادا لستيلينبوش.. بيسيرو يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتركيز في التدريبات خلال الفترة الحالية استعداداً لمباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وشدد بيسيرو في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة، وضرورة الفوز لحسم التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية .

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.