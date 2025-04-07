غدًا.. الاجتماع الفنى لمبارة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية

يُعقد في الثانية عشرة ظهر غداً الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة، بجانب بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي ستيلينبوش ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.