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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الزمالك القادمة

الزمالك
الزمالك
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موعد مباراة الزمالك القادمة .. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهته المقبلة والتى تأتى فى إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عندما يستضيف نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويتساءل كثير من محبي كرة القدم عامة ومحبي نادي الزمالك خاصة عن موعد مباراة الزمالك القادمة ، حيث يستضيف الزمالك نظيره وستيلينبوش الجنوب إفريقي، فى تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات اياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "كاب تاون ستاديوم"، ضمن منافسات ربع نهائى البطولة. 

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ووصل كل فريق إلى منطقة جزاء منافسة، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت عائقًا فى ترجمة سيطرة كل فريق على الكرة إلى أهداف.

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، للحفاظ على لقب الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه، ومعادلة رقم النادي الصفاقسي التونسي صاحب الثلاثة تتويجات، وهو أكثر من تُوج بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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