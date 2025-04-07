المنوفية تودع مدير إدارة الباجور التعليمية وسط حزن زملائه

خيم الحزن على محافظة المنوفية، اليوم، إثر وفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، بشكل مفاجئ عقب دقائق قليلة من لقائه بوزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، خلال زيارة مفاجئة قام بها الوزير لعدد من مدارس الإدارة صباح اليوم.

وقد شيع المئات من أهالي قرية كفر السنابسة جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عصر اليوم، وسط حالة من الصدمة والأسى.

وشهدت جنازة مدير إدارة الباجور التعليمية حضورًا كثيفًا من زملائه في قطاع التربية والتعليم وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى جموع غفيرة من أهالي قريته كفر السنابسة والقرى المجاورة. وعبر المشيعون عن حزنهم العميق لفقدان قيادي تعليمي بارز عرف بحسن خلقه وتفانيه في عمله.

وذكر شهود عيان ومصادر مطلعة أن الفقيد سقط مغشيًا عليه أمام إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية مباشرة بعد انتهاء زيارة الوزير القصيرة، وعلى الفور، تم نقله إلى مستشفى الباجور التخصصي، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل ليفارق الحياة هناك.

وقد تضاربت الأنباء في الساعات الأولى عقب الوفاة المفاجئة حول ملابسات اللقاء القصير بين الوزير والفقيد، وما إذا كان قد شهد أي نوع من التوتر أو التعنيف. إلا أن مصادر موثوقة رافقت الوزير خلال جولته المفاجئة أكدت أن الزيارة كانت مفاجئة ولم يكن مدير الإدارة على علم مسبق بها.

وأوضحت المصادر أن مدير الإدارة علم بمرور الوزير بالمدارس وحرص على استقباله عند ختام الزيارة في مدرسة المؤسسة الابتدائية، ودار بينهما حديث وجيز لم يتجاوز الدقيقة، أشاد خلاله الوزير بانضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب، وقام بتوجيه الشكر لمدير الإدارة واستدعائه لاحقًا إلى العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير كان قد قرر تكريم مدير الإدارة تقديرًا لجهوده في ضبط العملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

ولفتت المصادر إلى أن خبر وفاة مدير الإدارة وصل بعد دقائق قليلة من مغادرة الوزير والوفد المرافق، مما أثار حزنًا عميقًا لدى الجميع.

من جانبها، أوضحت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن الفقيد سقط فاقدًا للوعي ("طب ساكت") فور انتهاء حديثه القصير مع الوزير أثناء مغادرته، وقد سارع المواطنون المتواجدون لتقديم المساعدة، وبنقله إلى المستشفى، تبين توقف عضلة القلب ووفاته.