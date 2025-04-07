إصابة 3 من أسرة واحدة بحادث انقلاب سيارة في الفيوم

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة "ملاكى" فى بحر حسن واصف بعد مدخل قرية دمشقين باتجاه اللاهون على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى التأمين الصحي بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم ،يفيد بورود بلاغا من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكى" فى بحر حسن واصف بعد مدخل قرية دمشقين باتجاه اللاهون بنطاق المركز ،ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى فى بحر حسن واصف على طريق بنى سويف الزراعى بعد مدخل قرية دمشقين باتجاه اللاهون، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.