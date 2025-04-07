محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبي لمجمع مواقف نقادة ويوجه بتزويد عدد المركبات

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، التشغيل التجريبي لمجمع مواقف نقادة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، وياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ونور البريجي، المدير المالي والإداري باللجنة العليا لمواقف المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمرورية.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مجمع مواقف نقادة أُقيم على مساحة 18 ألف متر مربع، ويضم غرفة للإدارة، وعددًا من مكاتب الأمن، وكافتيريا، وساحة انتظار، إلى جانب مواقف مخصصة لأتوبيسات القاهرة وميكروباصات الأقصر – قنا، وقد تم تزويد المجمع بكاميرات مراقبة، وشبكة حريق، ومنظومة حماية مدنية، بحجم استثمارات بلغت 11 مليون جنيه.

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المجمع، أكد محافظ قنا حرص المحافظة على تطوير منظومة المواقف وإنشاء مواقف مجمعة للسيارات، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة، فضلًا عن القضاء على المواقف العشوائية التي تؤثر سلبًا على المظهر الحضاري وتُسبب اختناقات مرورية.

وفي ختام جولته، وجّه المحافظ القيادات التنفيذية بسرعة تزويد المجمع بعدد كافٍ من المركبات لتغطية احتياجات المواطنين، كما شدّد على ضرورة التصدي الحازم للعربات الخارجة عن مسار الموقف القديم، بما يضمن انسياب الحركة المرورية ويقضي على ظاهرة التكدس، مما يسهم في تسهيل حركة التنقل داخل المدينة وتحسين جودة الحياة.