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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وماكرون يستقلان مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، محطة عدلي منصور التبادلية ضمن الخط الثالث لمترو الانفاق.

واستقل الرئيسان القطار من محطة عدلي منصور ضمن جولة تفقدية لمحطات الخط الثالث لمترو الانفاق. 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

 كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين، مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون