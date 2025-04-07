مدير "تعليم الجيزة" يستبعد مديرة مدرسة بسبب مخالفات إدارية وسلوكية

قام سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بزيارة عدد من المدارس، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، و شملت الجولة ثلاث إدارات تعليمية رئيسية هي: البدرشين، الحوامدية، وأبو النمرس، حيث تفقد عطية واقع العمل التربوي والإداري ووقف بنفسه على مستوى الانضباط والجاهزية داخل المدارس.

شملت الجولة مدرسة الشهيد مصطفى أبو زيد الثانوية بنات ، مدرسة الشهيد العميد عاطف الإسطمبولي الإعدادية بنين ، مدرسة البدرشين الإعدادية بنات بإدارة البدرشين التعليمية ، وخلال الزيارة، رصد عطية بعض الملاحظات الجوهرية، فقام باستدعاء مدير عام الإدارة التعليمية على الفور، لتصويب الوضع وإعادة الانضباط الكامل.

كما تفقد مدرسة مصطفى عمار الإعدادية المشتركة بإدارة الحوامدية التعليمية ، حيث وجّه عطية الشكر منال عبد التواب أبو الدهب، مديرة المدرسة، على مستوى الانضباط والتفاعل ؛ مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، والتي شهدت اتخاذ إجراءات إدارية فورية، حيث تم استدعاء مدير التعليم الفني ووكيل الإدارة لبحث سبل استعادة الانضباط وتنشيط الأداء المهني.

كما شملت الجولة مدرسة المنوات الإعدادية الحديثة بنين ، مدرسة المنوات الثانوية ، مدرسة الحوامدية الإعدادية بنين ، وتم اتخاذ قرارات حاسمة وتعليمات مباشرة منها إحالة أحد المعلمين إلى الشؤون القانونية، بعد التثبت من وجود خلل في تقييمات الطلاب مقارنة بمستواهم الفعلي ، استبعاد إحدى مديرات المدارس لرصد مخالفات إدارية وسلوكية داخل المدرسة، في إجراء يعكس الحزم الكامل في محاسبة المقصرين.

وتم التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، في مشهد يعكس روح الأبوة والمسؤولية، تحاور عطية مع عدد من الطلاب والمعلمين حول نظام البكالوريا المصري الجديد، موضحًا الفرق الجوهري بينه وبين النظام القديم، ومؤكدًا أنه خطوة نحو بناء طالب مفكر لا حافظ.

كما استمع عطية إلى آراء المعلمين ومقترحاتهم، داعيًا إلى إطلاق حملات توعوية موسعة داخل المدارس، خاصة الإعدادية، لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بنظام البكالوريا، بما يحمله من فلسفة جديدة في التفكير والتحصيل.

ووجه عطية بتكثيف ندوات الولاء والانتماء داخل المدارس ، والإسراع في إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والتجميل المدرسي ، والتزام صارم بتطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال اختبارات نهاية العام ، ضرورة تنشيط الأنشطة التربوية المتنوعة، باعتبارها مسارًا موازيًا في تكوين شخصية الطالب.

واكد عطية "حينما نخرج من المكتب إلى الميدان، فنحن لا نُجري زيارة… بل نُمارس واجبًا وطنيًا لا يقبل التأجيل. كل مدرسة يجب أن تكون خلية عمل حيّة، لا مكان فيها للتهاون أو غياب الضمير. التعليم هو أخطر ما نمتلك، وهو ما يُرسي قواعد الوطن في العقول قبل الأوراق."

وأكد وكيل مدرية تعليم الجيزة لا تهاون في أي انحراف عن الضوابط، ولا مجاملة في حساب من يُقصر في مسؤولية التعليم. الميدان هو الفاصل… والمدرسة هي ميدان الشرف.