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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: النظام الصحي في غزة يتعرض للهجوم بشكل كامل منذ بداية الحرب

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن النظام الصحي في قطاع غزة يشهد هجومًا مستمرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، في وقت تتعرض فيه الطواقم الطبية لأوضاع مأساوية، مما يعيق قدرتها على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى.

وأوضحت الأونروا في بيان لها أن الأطباء والممرضين في غزة يواجهون تحديات غير مسبوقة، حيث يروي العديد منهم قصصًا مؤلمة عن مرضى كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت الإمدادات الطبية اللازمة. 

ويعاني العاملون في القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، في ظل تدمير المنشآت الصحية وتعرضها للقصف المستمر.

وأكدت الأونروا على ضرورة حماية العاملين في المجال الصحي والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الهجمات على هذه المنشآت تشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية، ويجب أن تتوقف فورًا لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتضررين.

وأضافت الوكالة أن الوضع الصحي في غزة يزداد سوءًا بشكل يومي، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتوفير الدعم الطبي العاجل وحماية الطواقم الطبية من الهجمات المتواصلة.

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