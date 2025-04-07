الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لقيام أشخاص بالتعدي على 3 أفراد بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بالتعدي على أحد الأشخاص ونجله وشقيقه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة، محدثين إصابتهم حال تواجدهم بمدينة الخانكة بالقليوبية.

كان تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بتاريخ 14/3/2025 من (ميكانيكى، طالب) بتضررهما من قيام (4 أشخاص) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما باستخدام سلاح أبيض لخلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاوني رئيس المباحث من ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.