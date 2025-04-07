البيت الأبيض ينفي تعليق الرسوم على الدول عدا الصين لمدة 90 يوما

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأنباء المتداولة عن إمكانية تعليق الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين لمدة 90 يومًا، مؤكدة أن هذه الأنباء "أخبار كاذبة".

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الأمريكية لا تنوي اتخاذ أي خطوات لتجميد الرسوم الجمركية في الفترة الحالية، وأن أي تصريحات حول هذا الموضوع ليست دقيقة.

وفي وقت سابق، قال مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس فرض تعليق مؤقت على الرسوم الجمركية المفروضة على جميع الدول باستثناء الصين لمدة 90 يومًا.

ودافع هاست، عن رسوم ترامب الجمركية، نافيًا فكرة أنها ستكلف المستهلكين الأمريكيين.

وقال هاست - في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية، حيث إنها تدرك تحملها جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية.

وأعرب هاست عن اعتقاده أنه لن يكون هناك تأثيرًا كبيرًا على المستهلك في الولايات المتحدة، موضحًا أن سبب العجز التجاري المستمر وطويل الأمد في بلاده هو أن تلك الدول لديهما عرض غير مرن للغاية، وأنها دأبت على إغراق البلاد بالسلع من أجل خلق فرص عمل، على سبيل المثال، الصين.

كما نفى هاست أن تكون الرسوم الجمركية جزءًا من استراتيجية ترامب لتدمير الأسواق المالية للضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ما وصفه بـ "إكراه سياسي" على البنك.