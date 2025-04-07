وزير الاستثمار: مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تجارية تنافسية فريدة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يرتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية. أولها تبني سياسات تشجع على جذب الاستثمارات من خلال تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين.



وأضاف خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، الذي بثته فضائية "إكسترا نيوز": "ثانيًا، تمكين القطاع الخاص ليكون قائدًا في المسيرة التنموية المستقبلية، وأخيرًا، تبني سياسات تجارية منفتحة تهدف إلى زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة العالية".

ولفت، إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي الذي يوفر نفاذًا سهلًا لأسواق أوروبا وإفريقيا وآسيا.

كما تحدث عن البنية التحتية المتطورة وقوة العمل الشابة المدربة التي تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا، على أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثمار فقط، بل تمتد لتشكل شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات.