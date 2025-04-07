وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، بأن فرنسا تُعتبر شريكًا رئيسيًا لمصر على المستويين التجاري والاستثماري.

وأوضح خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأُذيع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الخطيب أن الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت إلى 7.7 مليار دولار من خلال 180 شركة فرنسية توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى فرنسا بلغت نحو مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن الظروف الحالية تدفع مصر لتكثيف التعاون والشراكة مع جميع دول العالم.

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على دعم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنشاء بيئة استثمارية قوية تعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجيات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتعميق العلاقات التجارية مع الدول المختلفة.