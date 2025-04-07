تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

يسعى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة التى تعرض لها فى جولته الأخيرة أمام فولهام الدورى الإنجليزي.

وتعرض ليفربول لهزيمة ثقيلة، بثلاثة أهداف لهدفين، على يد فولهام فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأحد، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

مباراة ليفربول القادمة

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد فى تمام الثالثة من مساء يوم الأحد المقبل، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

ورغم الهزيمة التى تعرض لها ليفربول فى جولته الأخيرة، إلا انه مازل يتربع على عرش ترتيب الدورى الإنجليزى بـ 73 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الوصيف نادى أرسنال.

حيث احتدمت المنافسة فى بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، بعد الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها فريق ليفربول، وتعادل السيتى مع اليونايتد فى ديربى مانشستر، وتعادل أرسنال وكذلك تشيلسى فى الجولة الأخيرة.

فيما يتربع الفرعون المصرى محمد صلاح، على عرش هدافى "البريميرليج"، بفارق كبير عن أقرب منافسية على جائزة "الحذاء الذهبى".

ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة الهدافين بالدورى الانجليزى بفارق 6 أهداف عن النرويجى إيرلنج هالاند "أقرب منافسية" والذى يعانى من اصابة فى الوقت الحالى أبعدته عن المشاركة.

وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:

1- محمد صلاح: 27 هدف.

2- إيرلنج هالاند: 21 هدف.

3- ألكسندر إيزاك: 20 هدف.

4- كريس وود: 18 هدف.

5- بريان مبيومو: 16 هدف.

6- كول بالمر: 14 هدف.

7- يوان ويسا: 14 هدف.

8- ماثيوس كونها: 13 هدف.

9- جون فيليب ماتيتا: 13 هدف.

10- أولي واتكينز: 13 هدف.

