الأنبا صليب يدشن معمودية كاتدرائية "مارجرجس" بديرب نجم

ترأس الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد مارجرجس، مركز ديرب نجم، حيث دشن قبل الصلاة معمودية الكاتدرائية ذاتها، ودشن كذلك عددًا من الأيقونات والأواني لخدمة المذبح.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.

وجدير بالذكر أن الكاتدرائية صدر لها قرار إحلال وتجديد في عام ٢٠١٩.

وفي سياق آخر، ترأس الأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة، صلاة القداس الإلهي "لأحد التناصير" بكنيسة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، مقر المطرانية، وخلاله سام الخادم فاضل إدوار شماسًا كاملًا باسم دياكون مارتيروس، والخادم مكرم ميخائيل شماسًا كاملًا باسم دياكون شاروبيم، للخدمة بالكنيسة ذاتها.