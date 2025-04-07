توقيع شراكة بين "هيئة الشارقة للكتاب" وإحدى شركات الكتب الصوتية والإلكترونية

شهدت الشيخة بدور القاسمي، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الموزعين، توقيع شراكة بين "هيئة الشارقة للكتاب" وإحدى الشركات الرائدة في مجال الكتب الصوتية والإلكترونية، والتي وقعها كل من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعلي عبدالمنعم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عبد المنعم، إأن المشروع يهدف إلى إثراء منظومة النشر والإنتاج الصوتي والرقمي، عبر تحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات التكنولوجية، وتنمية السوق الرقمي العربي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع نطاق المحتوى العربي عالميًا.

متابعا: كما يشمل إنتاج كتب صوتية وإلكترونية سنويًا، وإنشاء استوديو حديث لإنتاج محتوى صوتي عربي عالي الجودة، يواكب أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى نقل واقع الثقافة العربية إلى العالم.

وحول توقيع اتفاقية الشراكة، قال أحمد العامري: "تواصل هيئة الشارقة للكتاب، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، مساعيها الرامية لترسيخ المشروع الحضاري للإمارة، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد دور صناعة النشر والكتاب في دفع عجلة التواصل والحوار الثقافي، وتعزيز التفاهم المشترك بين ثقافات ودول العالم".

وفي سياق متصل أوضح، عبدالمنعم، الشريك المؤسس قائلا:"تمثل هذه الشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب نقطة تحول في مسار صناعة المحتوى الصوتي والإلكتروني العربي، حيث نطمح من خلالها إلى بناء منظومة إنتاج رقمية متكاملة تليق بالهوية الثقافية العربية، وتدعم تطلعات الأجيال الجديدة في الوصول إلى المعرفة بسهولة وجودة عالية. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الرائد الذي ينطلق من الشارقة إلى العالم، ويعكس التزامنا العميق بتمكين صناعة النشر العربية، عبر التكنولوجيا والابتكار والشراكات المؤثرة."