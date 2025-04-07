محافظ كفرالشيخ يستعرض عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية في لقائه بالصحفيين

عقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف، في لقاء اتسم بالصراحة والشفافية، استعرض خلاله مجهودات المحافظة وخططها المستقبلية، مؤكدًا الدور المحوري للإعلام في بناء الوطن، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل بها في مختلف القطاعات، مثل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى جهود تحسين مستوى المعيشة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي وصفها بأنها «مشروع القرن» ونموذج يُحتذى به على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإنجازات التي تحققت في ملفات الطرق، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والنظافة، والمناطق الصناعية، والتعليم، والصحة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يبذل جهودًا مضاعفة لخدمة المواطنين في كل قرية وعزبة، موضحًا: «أنا مسؤول عن كل مواطن في كفرالشيخ، وأستمع للمشكلات والمطالب، بعض القضايا المتراكمة عبر السنين تم حلها، والبعض الآخر قيد الدراسة، فهذا حق المواطن علينا، وطموحي أن تصبح كفرالشيخ مثل شرم الشيخ، والجامعة نموذج ناجح، وفخر لنا جميعاً، بالإرادة والعزيمة، سنكرم المجتهد، وسنحاسب المتقاعس والفاسد».

وأوضح محافظ كفرالشيخ، تم إعادة تنظيم دولاب العمل ووضع هيكل إداري فعال، وشدد على أهمية المرور الميداني، قائلًا: «لا نكتفي بالتقارير، بل ننزل إلى الشارع ونعقد لقاءات دورية مع المواطنين في القرى لاتخاذ قرارات فورية لحل المشكلات».

وفيما يخص ملف الطرق، أوضح محافظ كفرالشيخ، أن قطاع الطرق من أبرز الملفات التي بدأ العمل عليها منذ اليوم الأول من توليه منصبه، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتمهيد الطرق باستخدام معدات المحافظة في جميع المراكز لتحسين الخدمات لأهالينا.

أما في ملف النظافة، فأعلن أن كفرالشيخ ستكون نموذجًا جديدًا بحلول عام 2026، بعد التعاقد مع أربع شركات نظافة يتم متابعتها بانتظام لضمان نظافة الشوارع، إلى جانب إنشاء المدفن الصحي الجديد بمدينة بلطيم على مساحة 82 فدانًا، كما تعمل المحافظة على ضغط الجدول الزمني للانتهاء من مصانع تدوير المخلفات في أسرع وقت والتى تضم 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمراكز كفرالشيخ ودسوق والحامول بطاقة 600 طن/ يوم لكلً منهما.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز، لمتابعة جودة السلع ومواصفات رغيف الخبز، مؤكدًا سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من بينها حل مشكلة المزلقان الأوسط ونقل الباعة الجائلين، مع وجود رقابة مستمرة لمنع عودة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين ومواجهة التكدس بالشوارع الذى هو حق للمواطن.

وفي قطاع الصحة، استعرض محافظ كفرالشيخ، ما تم تحقيقه من تطوير وإنشاءات، مشيرًا إلى استعدادات بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي من بينها محافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى حصر وعلاج حالات ضمور العضلات على مستوى المحافظة، فضلاً عن متابعة العمل فى مستشفيات الرياض والحامول ومطوبس المركزي لتحقيق خدمات صحية متميزة لأهالينا.

وفي قطاع التعليم، أكد محافظ كفرالشيخ، الاستفادة من زيارة وزير التربية والتعليم، والتي أثمرت عن توفير 4000 ديسك مدرسي، وتجديد وتطوير 4000 ديسك آخر لتغطية احتياجات المدارس، إلى جانب إدراج عدد من المدارس ضمن خطة الإحلال والتجديد لتحقيق جودة التعليم لأبنائها.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تشغيل عدد من المحطات والمشروعات المتوقفة منذ سنوات، على أن يتم افتتاح عدد آخر من محطات الصرف ومياه الشرب خلال الفترة القليلة المقبلة للتوسع فى تغطية الخدمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة، موضحًا أن مركز مطوبس يُعد نموذجًا حيًا لهذا الإنجاز، حيث شملت المبادرة تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات الصرف والمياه والغاز والكهرباء وكابلات الاتصالات وغيرها.

وفيما يخص المناطق الصناعية، أوضح محافظ كفر الشيخ، أنها تحظى باهتمام خاص، مشيرًا إلى تحقيق إنجازات ملموسة في حل مشكلات المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتقنين ملكية قطع الأراضي بمنطقة مطوبس الصناعية من خلال تمليكها للمستثمرين وفك قيود الارتفاع حتى 36 متراً بالإضافة إلى فك قيود الارتفاع فى منطقة بلطيم الصناعية من ١٥ م حتى ١٨ متراً لصالح تحسين جودة الاستثمار، بتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وتوفير فرص العمل ومضاعفة الإنتاج.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم حل أزمة المواقف في المحافظة، من خلال فتح باب القرعة العلنية لترخيص سيارات جديدة لنقل الركاب في جميع المراكز، بعد توقف استمر لأكثر من 25 عامًا.

واختتم محافظ كفرالشيخ، اللقاء بالاستماع إلى جميع طلبات ومقترحات الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل معهم، قائلاً: «نقدّر دوركم كجزء أساسي من منظومة التنمية، وأنتم شركاء في بناء كفر الشيخ الجديدة».

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