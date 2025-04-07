الشناوي: خبرات لاعبي الأهلي تمكنهم من تخطي عقبة الهلال

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة الهلال السوداني غدًا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة جدا.

وأكد محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ان الأهلى استعد بشكل جيد لمباراة الهلال السوداني من أجل تحقيق الهدف والتأهل للدور نصف النهائي.

وأضاف الشناوي ان فريق الهلال قوي ويضم عناصر مميزة، وأدى بشكل جيد في منافسات دور المجموعات، ولكن لاعبي الأهلي يركزون بشكل كبير في المباراة، ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل مع مثل هذه المواقف، وهدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز.

وقال الشناوي: في لقاء الذهاب استحوذنا على مجريات المباراة، ولاحت لنا العديد من الفرص ولم نتمكن من تسجيل سوى هدف واحد، ولذا ندرك جيدًا أهمية مباراة الغد وضرورة الفوز بها للتأهل للدور التالي.

وأشار إلى أنه سبق له اللعب على نفس الملعب منذ فترة قليلة، ومعه عدد من لاعبي الأهلي أثناء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الموريتاني، ومن ثم اعتدنا على تلك الأجواء، ومررنا بمثل هذه المواقف في العام الماضي.