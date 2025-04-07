تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتربع الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، على عرش هدافى "البريميرليج"، بفارق كبير عن أقرب منافسيه على جائزة "الحذاء الذهبى".

ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة الهدافين بالدورى الانجليزى بفارق 6 أهداف عن النرويجى إيرلنج هالاند "أقرب منافسيه" والذى يعانى من إصابة فى الوقت الحالى أبعدته عن المشاركة.

وجاءت قائمة الهدافين كالتالى:

1- محمد صلاح : 27 هدفا.

2- إيرلنج هالاند : 21 هدفا.

3- ألكسندر إيزاك : 20 هدفا.

4- كريس وود : 18 هدفا.

5- بريان مبيومو : 16 هدفا.

6- كول بالمر : 14 هدفا.

7- يوان ويسا : 14 هدفا.

8- ماثيوس كونها : 13 هدفا.

9- جون فيليب ماتيتا : 13 هدفا.

10- أولي واتكينز : 13 هدفا.



وعلى الجانب الآخر، احتدمت المنافسة فى بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، بعد الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، وتعادل السيتى ومع اليونايتد فى ديربى مانشستر، وتعادل أرسنال وكذلك تشيلسى فى الجولة الأخيرة.

ورغم الهزيمة التى تعرض لها ليفربول فى جولته الأخيرة، إلا انه مازل يتربع على عرش ترتيب الدورى الإنجليزى بـ 73 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الوصيف نادى أرسنال.