كولر: مباراة الهلال صعبة.. ونسعى لتخطي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال إن الجميع يعلم أن المباراة تقام على ملعب نجيل صناعي، وهو أمر اعتاد عليه اللاعبون في بطولة إفريقيا.

وأضاف كولر، أن الهلال فريق قوي ويضم لاعبين على مستوى متميز، وفي نفس الوقت سوف يسعى الأهلي بكل قوة لتحقيق الفوز مثلما حدث في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالقاهرة.

وأشار المدير الفني إلى أن عامل الطقس لن يكون له تأثير كبير، خاصة أن الجو في موريتانيا يكاد يكون ألطف من الأجواء في القاهرة، ولاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة في هذا الشأن، وتعاملوا مع مثل هذه المواقف كثيرًا، وتركيزنا منصب على الأداء بشكل أكبر ولا نشغل أذهاننا بأي أمور خارجية.

وأضاف المدير الفني: ليس مهمًّا التأهل للدور ربع النهائي سواء كنت أول أو ثاني المجموعة، ولكن المهم في الأدوار التالية أن نتخطى الدور ربع النهائي، وصولًا إلى نصف النهائي والنهائي، وفي لقاء الذهاب أمام الهلال بالقاهرة سيطرنا على مجريات الأمور وأهدرنا العديد من الفرص ولم نسجل سوى هدف واحد، وهذه هي كرة القدم، في حين لاحت للمنافس فرصة واحدة فقط طوال التسعين دقيقة، ونأمل أن تكون مباراة العودة بنفس الشكل وأن نحافظ على الفوز ونتخطى هذا الدور.

وأكد مارسيل كولر أن المستوى الذهني والبدني للفريق في ارتفاع مستمر، خاصة واننا في منتصف الموسم، ونأمل في زيادة المستوى الذهني والبدني خلال مباراة الغد وتحقيق الفوز.

وأضاف قائلًا: نركز في مباراة الغد بشكل أساسي ولا نهتم بغير تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي، ولا يشغلنا من سنواجه خاصة وأننا لدينا مباراة قوية، وبعد الانتهاء منها يمكننا التفكير فيما هو قادم.