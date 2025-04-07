محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر شكر الآلي بتكلفة 21 مليون جنيه

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مُوسعة لمُتابعة سير العمل في مشروع إحلال وتجديد وتطوير المجزر الآلي بمدينة كفر شكر، المُقام على مساحة 1500 متر مربع، ويحظى باستثمار إجمالي قدره 21 مليون جنيه، مما يعكس التزام المحافظة بتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع اللحوم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد "المحافظ" خلال جولته مُكونات عنابر الذبح المختلفة حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يتم تركيبها لضمان سير العمل بكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير الصحية، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، موكداً على أهمية الإنتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل حلول عيد الأضحى المُبارك، يأتي هذا التوجيه لضمان جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي وتلبية احتياجات المواطنين المُتزايدة خلال هذه الفترة الهامة.

وفي هذا السياق أكدَّ "عطيه" على أن هذا المشروع التطويري يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع اللحوم في القليوبية بهدف رئيسي وهو الحفاظ على صحة المواطن وسلامته، موضحاً أن تطوير المجزر الآلي سيُمكن من إنتاج لحوم صحية وآمنة تماماً وخالية من أي مُسببات للأمراض، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة بالإضافة إلى ذلك سيسهُم المجزر المُطور في توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مُخفضة على مدار العام مما يضمن حصول المواطنين على غذاء صحي ومُتوازن بأسعار مناسبة.

واختتم "المحافظ" جولته بمطالبة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية والإقبال على الذبح في المجازر المُعتمدة خلال عيد الأضحى المُبارك، وذلك لضمان سلامة الأضاحي والحفاظ على الصحة العامة، كما دعا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لتوعية المواطنين بأهمية الذبح في المجازر وفوائدها الصحية والبيئية.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والدكتورة لمياء عطيه مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والمهندس محمد سلامه مدير الأبنية التعليمية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس عبد النبي حامد مدير المشروع.

تفقد المجزر

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