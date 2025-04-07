الرئيس الفرنسي: مصر قوة جيوسياسية وعسكرية كبرى ولديها قدرة وإمكانات للتنمية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه هناك فرصة لتطوير محور بين أوروبا وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي .

وقال ماكرون، في كلمته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، إن مصر قوة جيوسياسية وعسكرية كبرى وهناك قدرة وإمكانات للتنمية في مصر، موضحا أن بلاده ستبقي إلى جانب مصر في قطاعات التنمية المختلفة".

وأشار ماكرون، إلي أن بلاده تريد أن تدعم قطاعات أساسية في مصر باستثمارات، لافتا إلي أن :"شركاتنا سوف تستثمر في توظيف المواهب المصرية ونريد أن تبقى مصر الدولة التي تدرب أكبر عدد ممكن من الناطقين باللغة الفرنسية في المنطقة ".

ولفت ماكرون: "نعبر عن ثقتنا وإرادتنا بالذهاب بالشراكة الاستراتيجية إلى أبعد مدى".

