رئيس الوزراء البريطاني: لا أحد ينتصر في الحرب التجارية

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في تصريحات اليوم، إن "لا أحد ينتصر في الحرب التجارية"، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية تمثل تحديًا كبيرًا لمستقبل الاقتصاد البريطاني والعالمي على حد سواء.

وأضاف أن العواقب الاقتصادية لهذه الحرب قد تكون وخيمة على الاقتصاد العالمي بأسره.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني: "سنقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصلحتنا الوطنية، ولن نسمح لأي طرف أن يضر بمصالحنا".

وأوضح أن بريطانيا ستظل تلتزم بتطبيق سياسات تحمي اقتصادها وأمنها المالي، قائلاً: "سأوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع واشنطن فقط إذا كان ذلك في مصلحتنا الوطنية ويحمي عملتنا".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن هذه الأوقات تشهد تحديات كبيرة على المستوى التجاري، لكنه شدد على أن الحكومة ستعمل جاهدة لدعم الشركات البريطانية لتجاوز هذه الأوقات الصعبة. كما أشار إلى أن بريطانيا ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لخفض الحواجز التجارية حول العالم.