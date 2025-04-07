تموين الجيزة تشن حملة مكبرة على المنافذ التموينية والمخابز ومحطات الوقود بالمنيرة

شنت إدارة تموين بالجيزة حملة مكبرة برئاسة صفية حسني مدير إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، على عدد من المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد( 100) جوال دقيق بلدي زنه الجوال ٥٠ كجم وبالفحص الظاهرى والتفتيش وبسؤال واعترافات المتهم تبين انه دقيق بلدي مدعم استخراج87.5% الغير مخصص للبيع معاد تعبئته في اجوله بيضاء لخداع الجهات الرقابية وبيعه للمخابز السياحية وقد تم التحفظ عليه بمطحن الوحدة لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات.

وجاء ذلك في اطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ، بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة وعن توافر السلع ومتابعه الافران البلدية بالمحافظة.

كما اسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 اجوله دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم استخراج 87.5% داخل توكتوك وتم ضبطها قبل بيعها في السوق السوداء وقد تم التحفظ عليه بمطحن الوحدة لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات.

كما تم تحرير محضر جنحه لموزع بوتاجاز لبيعه الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي، وفي مجال الرقابة علي الأنشطة التجارية تم تحرير عدد من المحاضر ما بين عدم اعلان عن الأسعار وشهادة صحية ورخصة.

وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير عدد من التقارير ما بين وزن ومواصفات وغلق ونظافة، وجارى المتابعة المستمرة وتستمر الحملات الرقابية والتموينية حرصا علي مصلحه المواطنين.