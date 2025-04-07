السيسي يؤكد لماكرون: مصر بوابة رجال الأعمال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى القاهرة، شهدت استقبالًا رسميًا تخلله عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف بقصر الاتحادية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، انتهت بتوقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

وخلال مشاركتهما في فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، وجّه الرئيس السيسي الشكر لنظيره الفرنسي على جهوده المتواصلة في دعم العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل فرصة حقيقية ونافذة استراتيجية لرجال الأعمال الأجانب نحو أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وتأتي زيارة ماكرون في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين القاهرة وباريس، وتأكيدًا على التفاهم المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية والتجارية.