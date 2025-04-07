دوري أبطال أفريقيا.. بعثة بيراميدز تصل “مكناس” لمواجهة الجيش الملكي المغربي

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى مدينة مكناس استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ووصلت البعثة قادمة من الرباط العاصمة في رحلة مدتها ساعتين بالحافلة، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة مساء على الملعب الشرفي، ويسبقه المؤتمر الصحفي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني والمغربي وليد الكرتي لاعب الوسط.