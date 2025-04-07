الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 160 لسنة 2025، بشأن نقل ملكية 7 قطع من أصول هيئة النقل بالقاهرة لبنك الاستثمار القومي.

ونصت المادة الأولى في القرار على أن " تزال صفة النفع العام عن عدد (7) قطع أراضي من أصول هيئة النقـل العـام بالقاهرة، وهي (جراج ترام العباسية، وجراج وورش ترام بورسعيد، وجراج ترام حلوان، وجراج أتوبيس بورسعيد، وأرض المنيب، وجراج الجيزة، وجراج الملاكي بسراي القبة).

تنقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنـك الاستثمار القومي، ويودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقاري المختصة بغير رسوم، ويترتب علـى هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.