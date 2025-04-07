جامعة الفيوم تحتل المرتبة الـ12 محليًا بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم أعلن الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة الفيوم استطاعت أن تحقق مراكز متميزة بمؤشر نيتشر Nature Index للأبحاث العلمية، حيث حصلت على المركز 16 محليا ضمن 54 مؤسسة بحثية مصرية تشمل الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، كما جاءت في المرتبة 12 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

أما على المستوى العالمي والإقليمي فقد حصدت الجامعة المركز 2595 بين 5228 مؤسسة أكاديمية عالمية، والمركز 76 بين 261 مؤسسة أكاديمية أفريقية.

كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في أربعة مجالات بحثية بين المؤسسات الأكاديمية، كالآتي:

- مجال العلوم البيولوجية: عالميًا (1915 من 3017 جامعة)، إفريقيًا (51 من 141 جامعة)، محليًا (9 بين الجامعات المصرية).

- مجال الكيمياء: عالميًا (1848 من 2906 جامعة)، إفريقيًا (27 من 57 جامعة)، محليًا (10 بين الجامعات المصرية).

- مجال العلوم الفيزيائية: عالميًا (1915 من 3174 جامعة)، إفريقيًا (43 من 73 جامعة)، محليًا (10 بين الجامعات المصرية).

- مجال العلوم الطبية: عالميًا (1768 من 2543 جامعة)، إفريقيًا (128 من 162 جامعة)، محليًا (18 بين الجامعات المصرية).

الجدير بالذكر أن مؤشر نيتشر من أبرز مؤشرات الأداء البحثي المؤسسي، ويعتمد في تقييمه على حساب عدد الأبحاث الدولية للمؤسسة المنشورة في 145 مجلة من المجلات عالية الجودة عبر خمس مجالات رئيسية هي: العلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية، كما تم التقييم هذا العام للأبحاث المنشورة خلال الفترة من 1 /1 /2024م إلى 31 /12 /2024م. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر Nature Index لا يعكس حجم النشر الإجمالي لأبحاث المؤسسة ككل، ولكن يقتصر في التقييم على المجلات التي تحظى بسمعة متميزة في المجالات العلمية المذكورة.