غادة جبارة: نشرف جميعًا أن الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية باسم "أشرف زكي"

أقامت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، حفل افتتاح مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورته الأولى، تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك بمقر الاكاديمية بمحافظة الجيزة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاه مباشرة عرض مسرحية «بيتك ومسرحك» والتي دارت حبكتها الرئيسة حول الفنانين الشباب واحلامهم في تقديم عروض مسرحية هادفة، ولكن ينقصهم التمويل الكافي، ومن خلال شخصية المنتج التاجر استطاعوا تقديم نظرة سريعة على اشكال المسرح من الاغريقي وحتى يومنا هذا، وصولا لكافة اشكال تقديم العروض ومنها الفضاءات غير التقليدية وهي فكرة المهرجان بشكل أساسي.

قدم الحفل الفنانة صباح جميل والفنان الشاب مصطفى عماد، ومن خلالهما قاما بتعريف مبسط لاسم المهرجان والهدف منه، ثم أعطوا الكلمة لمدير المهرجان محمود فؤاد صدقي المخرج ومدير مسرح نهاد صليحة والذي تحدث خلالها عن كيف ولد المهرجان منذ اربع سنوات وحلمه بتقديم مهرجان لدعم كل فناني المسرح ليس فقط من طلاب الأكاديمية ولكن من كل الفرق المستقلة وغير المستقلة، وتأكيدا على جميع انواع الفضاءات التقليدية وغير التقليدية التي تقدم بها العروض، وتوجه صدقي بالشكر لرئيس الأكاديمية لمساعدتها على خروج المهرجان للنور ودعم الرعاة لهذا المهرجان الوليد.

وتلاه كلمة للدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون ورئيس المهرجان والتي اعلنت عن افتتاح الدورة الاولى من المهرجان واشادت بالدكتور أشرف زكي والتي شرفت الدورة ان تحمل اسمه لمكانته الكبيرة لدى كل طلاب والاستاذة، وتمنت جبارة لكل المشاركين النجاح والتوفيق.

واحتفالا باسم صاحب الدورة الاولى من المهرجان فتم عرض فيلم اخذ الحضور في جولة في حياة اب لمعظم من كانوا في القاعة وهو الدكتور أشرف زكي من خلال فيلم وثائقي بعنوان «فصول في حياة اب» فهو ابن حي العجوزة بالجيزة وباستخدام ال أي تم تحويل صور الطفولة الى تكوينات متحركة لتطور حياة أشرف زكي والذي تحمل المسئولية كما نقول بالعامية -بإديه واسنانه- منذ ان كان طالبا في معهد فنون مسرحية وحتى الان كنقيب للمهن التمثيلية في مصر، اما اخته الفنانة ماجدة زكي فقالت خلال مداخلتها بالفيلم ان كل العائلة كانت تخدم اشرف في صغره ويشاء الله ان اشرف وهو كبير يكون خدام الناس كلها، وقد تفاعل الحضور واشادوا بالفيلم وعلى راسهم اسرة الدكتور أشرف زكي: زوجته الفنانة روجينا وبناتهما.

وعقب انتهاء الفيلم عرضت اغنية اعيد صياغتها بشكل جديد مع عرض فني مبسط من تقديم الفنانة نغم صالح تعبيرا منها ومن زملائها عن حبهم لشخص الدكتور أشرف زكي وهي بعنوان «بهديلك قلبي» ومن كلمات محمود حسن البنا وألحان كريم عرفة توزيع ايمن التركي، وتم عرض كليب عن دكتور أشرف ايضا من اخراج روماني خيري. ثم قامت الدكتور غادة جبارة والدكتور محمود فؤاد صدقي بتكريم الدكتور أشرف زكي على خشبة المسرح.

بعد ذلك بدأت فقرة التكريمات مع لجنة مشاهدة العروض والذين بذلوا الكثير لكي يختاروا من بين 140 عرض تقدموا للمشاركة وصولا لاختيارهم 21 عرضا للمنافسة بالدورة الاولى وقد تكونت هذه اللجنة من: حازم القاضي، باسم صادق، الدكتور رامي بنيامين.

ومع وجود الفرق المشاركة في العروض كان لزاما علينا الترحيب وتقديم لجان التحكيم لهم والتي تشكلت من لجنتين:

أولاً لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية والتي يرأسها الدكتورة ياسمين عبد الحسيب، وبعضوية أبجدياً: الدكتورة أسماء يحي الطاهر، الاعلامية بسنت بكر، الدكتورة سماح السعيد، الدكتور عمر المعتز بالله، الفنانة ميريت ميشيل.

ثانيا لجنة تحكيم مسابقة مسرح العلبة الايطالي: والتي يرأسها الكاتب عبد الرحيم كمال، المخرج أكرم فريد، الأستاذ الدكتور صبحي السيد، الأستاذ الدكتور علاء قوقة، الفنانة كريمة منصور، المخرج محمد النقلي، المنتجة هبة الهواري.

ثم جاءت لحظة تكريم مجموعة من الفنانين الذين قدموا دورا هاما في تطور الحركة المسرحية خلال الاعوام الماضية وهم: المهندس حازم شبل، والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الديكور المسرحي عام 2004 ورئيس المركز المصري بالهيئة العالمية للمسرح، صمم ديكور واضاءة العديد من المسرحيات في القطاع العام والخاص ودائما مهموم بقضايا المسرح المصري وله تجارب عديدة في الفضاءات غير التقليدية.

المخرج أحمد البنهاوي وهو مخرج ساهم في تأسيس فرقة بني سويف القومية وفرقة المسرح الجديد وفرقة قصر ثقافة بني سويف والذي شارك بأعمال كبيرة في هيئة قصور الثقافة والجامعات ومراكز الفنون.

الفنان كيرلس صابر وهو فنان ساحر قدر انه يحول مقلب نفايات لمسرح وأسس تياترو الصعيد ووفر أماكن لبروفات وعروض ومدير مشروع صحاره، الذي ساهم في احياء التراث القروي.

الفنانة مرام عبد المقصود والتي تخرجت من آداب مسرح حلوان وأسست شركة "ريكرو" التي هدفها امداد الفرق المسرحية والمؤسسات الثقافية بطاقم التنظيم والانتاج والادارة المسرحية وهي ايضاً مدربة في مجال خشبة المسرح وانتاج العروض، و ربيع سعد اسماعيل استاذ الاضاءة والذي تم تكريمه نيابة عن كل الفنيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المسرح.

الفنان عمرو عادل وهو فنان من طراز فريد ومميز جدا على مستوى التمثيل وايضا على مستوى الاخراج والذي يعتبر من أوائل ذي الهمم الذين أخرجوا عرض مسرحي كامل.

علاوة على هؤلاء، فقد تم تكريم مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني حاليا سواء بالمسرح او التلفزيون وهم: الفنان علي صبحي، الفنانة دنيا سامي، الفنان محمد رضوان، الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي.

وقد حضر حفل الافتتاح: اللجنة العليا للمهرجان ومجموعة كبيرة من الضيوف منهم: الدكتور سامي الشريف وزير الاعلام الاسبق وعميد كلية الاعلام جامعة ام تي أي، الكاتبة فريدة الشوباشي، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، المخرج محمد مصطفى بكري، والفنانين: سوسن بدر، احمد سلامة، ايمن عزب، عزة لبيب، كلوديا حنا، ريهام نبيل، ايهاب فهمي، احمد ماجد، ومجموعة كبيرة من استاذة معاهد اكاديمية الفنون منهم: دكتور محمد زعيمة استاذ النقد المسرحي ودكتور ايهاب صبري استاذ النقد الموسيقي.

الجدير بالذكر انه ستبدأ اليوم الاثنين اولى عروض المهرجان الساعة 7.30 م بعرض «فريق الكابتن يحيى ناشد» بالملعب الخماسي ثم عرض «يوميات ممثل مهزوم» الساعة 9 م بالساحة الخلفية لمبنى معهد الفنون المسرحية ويختتم اليوم بعرض «الجريمة والعقاب» الساعة 10 م على خشبة مسرح نهاد صليحة.