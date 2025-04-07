قررت نيابة مدينة نصر، حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل تعمل به بمدينة نصر 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل تعمل به بمدينة نصر .

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامها بسرقة حقيبة تحوى مشغولات ذهبية من المنزل محل عملها بأسلوب “المغافلة” وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (مالك أحد محلات المصوغات – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليهاـ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.