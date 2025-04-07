ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل تعمل به بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة مدينة نصر، حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل تعمل به بمدينة نصر 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل منزل تعمل به بمدينة نصر .

 تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة  لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامها بسرقة حقيبة تحوى مشغولات ذهبية من المنزل محل عملها بأسلوب “المغافلة” وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (مالك أحد محلات المصوغات – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليهاـ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية القبض علي سيدة المشغولات الذهبية المسروقات المباحث الجنائية