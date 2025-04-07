وكيل "تعليم الجيزة" تحيل مدير مدرسة البراجيل إلى التحقيق

قامت ريحاب عريق وكيلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمتابعة مدارس إدارة أوسيم التعليمية، وجاء ذلك بناءً على تعليمات سعيد عطية وكيل الوزارة، واستمرارًا للمتابعات الميدانية.

حيث قامت بزيارة مدارس ( الفاروق عمر الإعدادية الثانوية، دولسي الثانوية المشتركة، نجيب محفوظ الإعدادية بنات، البراجيل الابتدائية المشتركة، والبراجيل الابتدائية الجديدة).

وكان في استقبالها صبحي ظريف مدير عام الإدارة، خلال جولتها تابعت عريق انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب، كما تابعت التشجير والدهانات للفصول والنظافة العامة داخل المدارس ومحيطها الخارجي.

وتابعت سير العملية التعليمية داخل الفصول وأثناء سير الحصص. كما تابعت سجلات الحضور والانصراف والإشراف العام والتكليفات وتوزيع الطلاب داخل الفصول وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تابعت أداء المعلمين داخل الفصول و كراسات الطلاب وتفاعلت مع عدد من الطلاب للوقوف على مستواهم ومدى تجاوبهم مع معلميهم.

وتوزيع استبيان البكالوريا علي اولياء الامور والطلاب للفئات المستهدفة، والتقييمات والرصد ونسب الحضور والغياب وسجلات الطلاب الضعاف وتفعيل البرامج العلاجية.

وأكدت "عريق " على الاهتمام بالنظافة العامة وإزالة الرواكد داخل الفصول والفناءات، وتفعيل الأنشطة المدرسية لأنها أساس تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.

وفي مدرسة دولسي الثانوية المشتركة:

- تم تحويل معلم علوم (م. ر) للتحقيق لعدم التحضير وعدم تصحيح كراسات الطلاب وعدم استكمال التقييمات حتي آخر تقييم.

-كما تم أيضًا تحويل مدير مدرسة البراجيل للتحقيق بالإدارة ⁠لعدم المتابعة للكانتين وإهمال النظافه العامة بالمدرسة.

وفي مدرسة الفاروق عمر الإعدادية الثانوية استقبلها الطلاب بعدد من العروض المتميزة وحضور نشاط استعراضي غنائي للصم، والتي أبرزت مواهب الطلاب والجهد المبذول لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، ولاقت استحسان وكيل المديرية.

في نهاية الزيارة أشادت وكيل المديرية بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ووجهت بتكريم ياسر مهدلي مدير مدرسة الفاروق عمر الإعدادية الثانوية المشتركة لانتظام سير العمل والنظافة العامة للمدرسة، وتفعيل الأنشطة وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة بشكل عام.