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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس موظف بتهمة سرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها بمنطقة الساحل

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة الساحل ،حبس متهم في سرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها 4ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على موظف لأتهامه بسرقة  مبالغ مالية طائلة من شركة يعمل بها بمنطقة الساحل .
تعود الواقعة عندما تم ضبط موظف بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل ، لسرقته مبلغ مالى من الشركة محل عمله ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمحل سكنه والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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