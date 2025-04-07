السيسي وماكرون يحضران جلسة حوارية عن الشراكة المصرية الفرنسية

يحضر الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، جلسة حوارية عن الشراكة المصرية الفرنسية ومجالات التعاون بين البلدين، وخاصة الرعاية الصحة والشركات العاملة في مصر.

يشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعاليات منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.