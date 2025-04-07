العراق يعلن تصفية عنصر إرهابي خطير وتدمير مخابئ لتنظيم داعش

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات اختصاصية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة في مناطق متفرقة من البلاد، ما أسفر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي، وتدمير مخابئ لتنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صار عن "مكافحة الإرهاب" فقد تمكن أبطال الجهاز من القاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوى والذي كان يعمل بمنصب عسكري وشارك بالعديد من الاعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية.

وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات دقيقة في متابعة فلول عصابات داعش الإرهابي تم تنفيذ عملية إنزال جوي في صحراء الأنبار شمال الرطبة تم العثور على مضافتين تحتوي على مواد متفجرة وحزام ناسف تم تدميرها بالكامل وبواجب منفصل لأبطالنا تمكنا من تدمير أبنية قديمة متروكة ومضافة في الصحراء.

وتابع أن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب بالعمليات البطولية في مكافحة آفة الإرهاب للوصول الى عراق آمن مستقر.

وقبل أيام، كان رئيس الحكومة العراقية المهندس محمد شياع السوداني قد أشاد ببطولات وتضحيات جهاز مكافحة الإرهاب البطل، الذي كان النواة الأولى لقيادة العمليات الخاصة التي نفذت عمليات نوعية مازالت مستمرة بالقصاص من الإرهابيين، مشيداً بالعملية التي تمكنت فيها قوات الجهاز من القصاص من الإرهابي المدعو أبو خديجة، والتي تفتخر بها جميع المؤسسات الأمنية.

وأبو خديجة هو الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي، والتي أعلنت بغداد مقتله ووصفته بأنه أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية، مشيراً إلى أن التقييمات الدولية للجهاز خير دليل على مكانته، ومهمتنا الحفاظ على هذه المرتبة، مع الجهوزية والاستعداد والتخطيط الدائم لمواجهة ما تبقى من فلول وخلايا داعش المندحرة، ولتحقيق الغرض الذي شُكل من أجله الجهاز وهو مواجهة الإرهاب.

وشدد السوداني على ضرورة ضمان حقوق عوائل الشهداء وحصولهم على جميع مستحقاتهم، والتواصل مع ذويهم في كل مناسبة، وهو جزء بسيط من الوفاء لهذه التضحيات الغالية، كما شدد على رعاية جرحى الجهاز، وتجاوز أي معوقات تعطل الحصول على استحقاقهم.