السيسي وماكرون يشاهدان فيلما تسجيليا بعنوان "مصر وفرنسا شراكة استراتيجية فرص بلا حدود"

شاهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فيلما تسجيليا بعنوان مصر وفرنسا شراكة استراتيجية وفرص بلا حدود حيث استعرض الفيلم مجالات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها.

ويشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.