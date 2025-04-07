خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يصدر عددًا من التوجيهات المهمة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بعدد من التوجيهات التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، تضمنت توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية للشباب والسيدات المعيلات، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتقديم مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ورحاب أبو غرب مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والدكتور عمرو عثمان مدير مرفق الإسعاف بالفيوم، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي مؤسستي "مصر الخير" و"نون للأعمال الخيرية"، وجمعيات "الأورمان، ورسالة، وصلاح الدين، وبوابة معاً للخير، والمصري الأصيل"، وممثل لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لعدد من مطالب الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل بسرعة توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وظروفهم المعيشية، وشدد على متابعة موقف العمالة داخل الشركات والمصانع، والتأكد من التزامهم بالعمل وتقاضيهم للأجور القانونية. كما وجّه بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات تنموية للشباب والسيدات المعيلات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، بهدف انتقال هذه الأسر من مرحلة المساعدات إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.

وفي السياق الصحي، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، منها شاب يعاني من تشوهات وكسور نتيجة حادث قديم، وسيدة بحاجة إلى بطارية لقوقعة أذن، وأخرى لفحص حالتها الصحية لضعف السمع، وطفل يعاني من حمى البحر المتوسط، ورجل مسن يعاني من التهابات بالكبد، بالإضافة إلى طفل معاق نتيجة كسر قديم باليد. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.

كما وجّه محافظ الفيوم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتقديم التدخلات الاجتماعية العاجلة للأسر المحتاجة، وتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، وبحث إمكانية إدراج عدد من الحالات تحت مظلة معاش "تكافل وكرامة"، وتوفير ماكينة خياطة لسيدة معيلة لتكون نواة لمشروع صغير. كذلك تم التوجيه بتوفير مستلزمات زواج من أجهزة منزلية وكهربائية لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة، وجه المحافظ رؤساء المدن ببحث طلبات ترخيص الأكشاك للفئات الأكثر احتياجاً من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، مع تجهيز تلك الأكشاك بالبضائع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. كما وجّه مسئولي القطاعات المختلفة بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها وفق الأطر القانونية.

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