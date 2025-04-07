غرفة السياحة: تنسيق مع الداخلية لمكافحة الكيانات غير الشرعية

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن هناك جهدا كبيرا من عدة جهات بالدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي، حفاظا على سمعة مصر السياحية وحفظا لحقوق السائحين وضمانا لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار في كافة الأنشطة السياحية.

وقالت الغرفة في بيان لها، أن هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكافة الانشطة السياحية تقودها وزارة السياحة والاثار بتعاون وتنسيق تام من شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، كما يشارك في تلك الجهود كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة تحقيقا لأهداف الدولة من منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.

وتؤكد الغرفة أن أهم ما تقوم به في تلك المنظومة قيامها بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين من التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في كافة الأنشطة السياحية سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للسائحين الأجانب , كما تنسق الغرفة مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانوني في أي نشاط سياحي أن تقوم الشركات بإخطار الغرفة التي تقوم على الفور بإخطار كل من وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتؤكد الغرفة انه ليس من اختصاصها علي الاطلاق القيام بأية حملات لضبط تلك الكيانات غير الشرعية ولا تقوم علي الاطلاق بتنفيذ مثل تلك الحملات التي هي اختصاص أصيل لوزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة , وتوضح الغرفة أن ما نشر في هذا الشأن منسوبا لمصدر مجهول بالغرفة انها تستمر في تنفيذ حملات لضبط الكيانات غير الشرعية والمكاتب الوهمية عار تماما من الصحة ولم يصدر من الغرفة أو أي من مسؤوليها مثل تلك التصريحات غير الصحيحة.