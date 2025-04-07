الكشف على 105 حالات في قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة سمارت

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون والروماتيزم والأطفال بمدرسة سمارت بمدينة بنها .

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية .

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 105 حالة ، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.