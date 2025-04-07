اتحاد الكرة يكلف علاء عبدالعزيز لرئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، تكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.

ويستعد منتخب الكرة النسائية للصالات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التى ينظمها الاتحاد الافريقي لأول مرة وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 ابريل، بمشاركة 9 منتخبات هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا، ويتأهل منها الأول والثاني فقط لنهائيات كأس العالم بالفلبين في نوفمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية داخل الصالات بقيادة نادر رشاد، إقامة معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 ابريل الجاري .

ينتظم في المعسكر 16 لاعبة، وفضل الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات الفنية وعدم خوض مباريات ودية قبل السفر مباشرة تجنبا لحدوث إصابات.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطنى يقع في مجموعة تضم معه منتخبا أنجولا وغينيا.