النيابة تأمر بضبط وإحضار طبيب متهم بالتحريض على مشاجرة بسبب قطعة أرض بالفيوم

أمرت نيابة الفيوم الجزئية، بمحافظة الفيوم، بسرعة ضبط"أحمد .ع .أ.م.ا"طبيب، و" أحمد .ع .ا.. ع" لقيامهم بالتحريض على نشوب مشاجرة بسبب خلافات علي ملكيه قطعة، كما أمرت النيابه بتكليف مأمور قسم شرطة أول الفيوم بإستخراج المتهمين وعرضهم علي مستشفي الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما بهم من إصابات، على أن يحرر تقرير طبي مبينا به مدة العلاج.

تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغًا غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة بين طرفين إستخدم فيها الشوم والعصا والحجارة .

وعلى الفور، انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة نشوب خلاف بين طرفين على ملكيه قطعة ارض وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط كل من : " أحمد .م ا.م "و" عابدين .ا ، و " اسامه .أ.ع "و" جمال. غ .ج .س "و" عبد الفتاح .م.ع.أ ".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين.