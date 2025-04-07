خان الخليلي| قِبلة الزوار والسائحين ومنبع المنتجات المصرية.. يرتكز فيه تجار الحُلي والتوابل والمنسوجات القطنية والأرابيسك

يُعرف خان الخليلي إنه من أعرق الأحياء في مصر القديمة، ويعتبر من أشهر الأماكن المعروفة على المستويين التجاري والسياحي، حيث يذخر خان الخليلي بالعديد من محلات بيع المنتجات المصرية والحرف اليدوية التراثية والعديد من الورش اليدوية لصناعة النحاس والحلي والذهب والفضة والأرابيسك وغيرها من الصناعات التراثية المصرية، إضافة إلى المقاهي الشعبية والمطاعم المعروفة بالأكل المصري الشعبي.

وتأتي شهرة خان الخليلي لمجاورته أيضًا مسجد الإمام الحسين، وامتداده على عدة أحياء شهيرة وموقعه المتميز بين شارع المعز وشارع الحسين والغورية وغيرها من الأحياء ولشوارع المحيطة، كما يتوافد عليه عشرات الآلاف شهريًا، ويكتسب خان الخليلي رواده أيضًا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب على السواء.

نشأة خان الخليلي

أنشأ خان "الخليلي" الأمير جهاركس الخليليّ وهو أميراخور الملك الظاهر برقوق، حيث كان الخان مقبرة، وقام "جهاركس" بإخراج عظام الأموات وانشاء الخان الذي سمي على اسمه.

ومن بعد وفاة الخليلي هجر الخان ووقف العمل به، إلى أن أعاد انشأه الامام الغوري، والذي وقف هذا الخان وغيره على عمل خبز يفرّق على كل فقير، ثم استخدم فيما بعد كمحلات تجارية يعرض فيها الباعة بضاعتهم.

منتجات شهيرة في خان الخليلي

التوابل والعطارة:

تعد التوابل والعطارة من أشهر المنتجات التي تباع في محلات خان الخليلي، حيث اشتهر بائعيها بجلب التوابل من مصر ومعظم انحاء العالم وبيعها في صورتها الصلبة أو المطحونة، وقلما لا يجد أحدًا مطلبه من العطارات المختلفة في إحداهم.

الأرابيسك والخزف:

تُعد صناعة الأربيسك والخزف من أحد أهم المنتجات المصرية التراثية، حيث اعتاد المصريون على تطعيم الاربيسك في معظم المنتجات مثل الصواني والآواني والمناضد بأحجامها المختلفة خاصة "الطقطوقة" والتي تحمل عليها أكواب الشاي وأباريق الخزف.

كما يستخدم تطعيم الاربيسك في بعض الالعاب مثل الشطرانج والطاولة والتي يلعبها المصريون في أوقات فراغهم سواء على المقاهي الشعبية أو منازلهم ومحلاتهم.

الحٌلي الذهبية والفضية:

يتمركز أكبر أسواق الذهب والفضة في خان الخليلي كأحد أهم المراكز التجارية لبيع الحٌلي المشغولة، ويعرف المكان باسم "الصاغة" وتتواجد بها كبرى محلات الذهب والفضة والتي تتفرع منها فروع في ربوع مصر وأحيائها.

ويشتهر المصريون بشرائهم "شبكة العروس" من شارع الصاغة بخان الخليلي، ويكتسب الباعة من أهل العريس والعروس بعض الحلوى بشرة لاتمام الزواج.

المشغولات والملابس القطنية:

يوجد بخان الخليلي العديد من المشغولات والملابس القطنية خاصة ذات النقوش السيناوية والبدوية والسيوية، بألوان تمتزج بين الاسود والأحمر والأخضر، وتمتاز هذه الملابس بصناعتها القطنية والتي تشتهر بها مصر كأفضل أنواع للمنسوجات.