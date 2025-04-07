جامعة أسيوط تنظّم برنامجاً تدريبياً حول "فن ومهارات إدارة المكاتب والاجتماعات"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أطلقت الجامعة اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل، برنامجاً تدريبياً بعنوان "فن ومهارات إدارة المكاتب والاجتماعات"، والذي تنظمه الإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب ويستمر حتى 9 أبريل، وذلك بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري للجامعة، وبإشراف الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، والأستاذ أسامة السيد، الأمين العام المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران، مدير عام إدارة وتنمية المواهب، إلى جانب مشاركة 52 موظفاً من شاغلي وظائف السكرتارية من كليات وإدارات الجامعة المختلفة.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم في مجالات السكرتارية وإدارة المكاتب، بما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة ومهنية. كما يهدف إلى التدريب على التعامل مع الجمهور، تنظيم المعلومات، وتقديم الدعم الإداري الفعّال لضمان سير العمل بسلاسة داخل مختلف إدارات الجامعة.

من جانبه، أكد شوكت صابر على اهتمام إدارة الجامعة المستمر بتنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات الكوادر الإدارية، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل فرصة قيّمة للاستفادة من خبرات المحاضرين وتبادل الخبرات بين المشاركين بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاءة المهنية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المهمة، منها: مفاهيم السكرتارية ومهارات السكرتير التنفيذي، ومهارات التواصل الفعّال والتعامل مع ضغوط العمل، وإدارة الاجتماعات وتحضير جدول الأعمال وتقييم مخرجات الاجتماعات.