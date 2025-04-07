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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفحم جثتي سائق ومرافقه في حريق هائل بسيارة تريلا بالبحيرة

حريق سيارة نقل تريلا
حريق سيارة نقل تريلا البحيرة
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لقي سائق ومرافقه مصرعهما، في حادث نشوب حريق هائل بسيارة نقل تريلا بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.


تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل  تريلا وإشتعال النيران بها بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)  إتجاه الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية ووجود متوفيين، إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق إنقلاب السيارة أثناء سيرها بمكان الحادث، أسفر الحادث عن وفاة كلا من ( محمد ياسين عبد الرازق، 28 عامًا،ومرافقه محمد شفيق على، 28 عامًا، مقيمان كفر الزيات محافظة الغربية، تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بإنتداب لجنة فنية من المرور والأدلة الجنائية والإكفاء لبيان أسباب الحريق والتصريح بدفن الجثتين.

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