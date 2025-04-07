"جبران" يعلن 22 فرصة عمل في السعودية لأطباء مصريين

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة هي: 2 أطباء جلدية من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول"، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، و2 أطباء جراحة من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول "، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، واستشارية عقم وإنجاب "استشاري فقط"، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. و15 ممرضة "أخصائي تمريض – بكالوريوس"، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 ألاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. وطبيبة نسائية "أخصائي نسائية ..بكالوريوس –تخصص تجميل نساء"، والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. وإستشاري تخدير "إستشاري" ، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبي وسكن ومواصلات وراتب أساسي، وتقديم السيرة الذاتية، من اليوم الإثنين الموافق 7 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: labor@labour.gov.eg