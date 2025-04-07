محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ولجان التصالُح بكفر شكر

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بمدينة كفر شكر للوقوف على مُستجدات الأعمال ومُتابعة سير العمل، يرافقه النائب عربي فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر، والمهندسة رضا إبراهيم مدير متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

والتقى "عطية" بالمواطنين داخل المركز واستمع إلى مُتطلباتهم حول سير إجراءاتهم ومستوى الخدمات المُقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، وضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الإستعانة بعددٍ إضافي من العاملين والأولوية لكبار السن.

وفي السياق ذاته، أكدَّ محافظ القليوبية على موظفي المركز التكنولوجي ومسئولي اللجان الفنية للتصالح بتيسير إجراءات المواطنين أصحاب طلبات التصالح مؤكدا على ضرورة تنظيم العمل فيما بينهم بما يُساهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز أكبر عدد من الملفات المُقدمة بشأن التصالُح وتراخيص البناء والموافقات التخطيطية وغيرها، لافتاً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل ومحاسبة المُقصرين.

كما تجول "المحافظ" ومرافقوه بين إدارات مجلس مدينة كفر شكر والتحدث مع مهندسي لِجان التصالُح والاستماع إلى مشاكلهم وكيفية إنجاز ملفات أكثر مما هو عليه، موجهاً رئيس مدينة كفر شكر ومدير المراكز التكنولوجية بالتواجد بالمركز التكنولوجي على مدار اليوم وإعداد تقرير كامل بعدد الملفات الواردة والمُنتهيه والتي هي قيد التنفيذ، مع استمرار تشغيل شاشات العرض بالمركز التكنولوجي موضح بها آليات وإجراءات التقديم لكل خدمة من الخدمات التى يُقدمها وكذلك الرسوم المُستحقة بشأنها، وتوفيراً للوقت والجهد.

وفي ختام جولته بالمركز التكنولوجي وجه "المحافظ" بعمل منفذ مُطل على المركز التكنولوجي لتسهيل تواصل المواطنين مع مكاتب المناديب للإدارات الهندسية والتنظيم والشئون القانونية ومسئولي التصالُح، كما وجه بضرورة تزويد لجان التصالُح بأجهزة كمبيوتر وتوفير موظفين من إدارات أخرى لاستيعاب عدد أكبر من ملفات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

جولة المحافظ

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