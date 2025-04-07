مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعلن عن بوستر دورته التاسعة

كشف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بوستر دورته التاسعة التي تقام في الفترة من ٢ الي ٧ مايو 2025 والذي يحمل اسم كوكب الشرق " أم كلثوم " بمناسبة مرور 50 عام علي رحيل المرأة الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال الأعوام المائة الأخيرة .

وقال مصمم البوستر الفنان "هشام علي" إنه سعي لتقديم بوستر يعكس الروح السينمائية والفنية لكوكب الشرق أم كلثوم لأنها شخصية استثنائية في تاريخ الموسيقى العربية، ولم تتكرر عبر التاريخ، ويعتمد تصميم البوستر على أسلوب Conceptual Art الذي يدمج بين عناصر مختلفة بطريقة إبداعية لتوصيل الفكرة الرئيسية، وهي الاحتفاء بأم كلثوم في سياق فن السينما.

وأضاف "هشام": "المكون الأبرز في التصميم هو شريط السينما الأسود المتعرج، والذي تم توظيفه لتشكيل ملامح وجه أم كلثوم، ويعكس الربط البصري بين السينما والموسيقى، حيث إن شريط الفيلم عادة ما يكون رمزًا لصناعة الأفلام، بينما تجسيد ملامح أم كلثوم به يشير إلى مدى تأثيرها الفني العابر للزمن، و التفاف الشريط حول الصورة يوحي بالحركة والاستمرارية، وكأن إرث أم كلثوم لا يزال ينبض بالحياة عبر الأجيال، تمامًا كما تفعل السينما في نقل الإبداع من الماضي إلى الحاضر".

وختم هشام علي" حديثه قائلاً: "في بوستر الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تم الاعتماد على خطوط بسيطة ومجردة لرسم ملامح الوجه، وهو أسلوب فني يُعرف بـ “التصميم الخطي” (Line Art).. وهذا التبسيط يُبرز الملامح الأساسية دون تفاصيل زائدة، مما يسمح للعين بالتركيز على الدمج بين فن السينما والموسيقي".

وهشام علي مصمم البوستر هو فنان بصري شارك في تصميم ملصقات عدد من المهرجانات الدولية ، ونال عدد من الجوائز الدولية عنها.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية، وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.