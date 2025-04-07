تعرف على قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة الصادرة عن اجتماع اليوم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ القرارات التالية:

بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة

اطّلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة إلى مصر، والموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على الاستضافة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025. وبالنظر إلى ضيق الوقت، وافق المجلس على ما يلي:

• تكليف المدير التنفيذي وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ مهام تنظيم البطولة وفق اختصاص كل إدارة، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الإشراف والمتابعة على إدارات ومجموعات البطولة.

• تعيين المهندس أحمد مجاهد عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف) منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم.

• تشكيل لجنة الاتصال الحكومي من السادة المستشارين ووكلاء الوزارة المرشحين من وزارة الشباب والرياضة.

• اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة، مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميًا.

المنتخبات الوطنية

• الموافقة على برنامج المنتخب الوطني الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

تكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.

شئون اللاعبين

• اعتماد لائحة شئون اللاعبين الجديدة المقدمة من لجنة تطوير اللوائح، والتي تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإرسالها إلى الفيفا للاعتماد، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

فترات القيد للموسم 2025 /2026

حدد مجلس الإدارة فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:

• الفترة الأولى: من 2 يونيو حتى 7 أغسطس.

• القائمة الأولى: من 2 يونيو حتى 20 يونيو.

• قوائم الإضافة تُغلق في منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.

• الفترة الثانية: من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026.

تراخيص الأندية

• وافق المجلس على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمني كالتالي:

• تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو المقبلين.

• صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.

• فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو

- البت فى الاستئناف المقدم من الأندية 26 يونيو 2025

- ⁠اعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.

• تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.

تطوير كرة القدم المصرية:

• تفويض المهندس/ هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بدعوة أندية القسمين الأول والثاني لاجتماع لمناقشة تصور المسابقات للموسم المقبل.

• إقامة ثلاثة ورش عمل خلال شهر مايو المقبل لمناقشة تطوير مسابقات الناشئين، مع توجيه الدعوة لمسؤولي قطاعات الناشئين في الأندية والفروع، ويتولى وليد درويش عضو مجلس الإدارة عرض التوصيات النهائية للورش قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد.

إيفاد الحكام

تفويض المدير التنفيذي باعتماد قرارات سفر الحكام المُكلفين بإدارة مباريات من قبل كل من: الفيفا، الكاف، أو الاتحادات الوطنية، والتى لا يتحمل الاتحاد فيها أى أعباء مالية.