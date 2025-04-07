تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، ويجري البحث عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المقبلة والتي ستقام الأسبوع الجاري.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والهلال السوداني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا.

خلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.